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Spor

Larkin: Milli takım için çok heyecanlıyım

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, milli takımı seçmesi konusunda Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulundu

02.02.2020  23:03 - Güncelleme: 02.02.2020  23:03

Shane Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bu olanağa sahip olduğum için çok heyecanlıyım. Aylardır bana herkes bunu soruyordu. Benim de titizlikle düşünerek aldığım bir karar oldu. Bu ülke bana çok büyük bir sevgi ve yaptığım işe karşı bir minnet gösterdi. Türk Milli Takımı'nın formasını taşımanın benim için doğru karar olduğunu hissettim. Milli takımın galibiyet alması için her şeyi yapacağım. Bu ülkeyi temsil edeceğim için heyecanlıyım. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Herkesin mutlu olduğunu gördüm, benim için heyecan vericiydi. Şimdi hem kulübüme odaklanacağım hem de Türk milli takımı ile önemli işler yapmaya çalışağım"

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