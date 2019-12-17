Larkin’den Erdoğan’a teşekkür

Erdoğan, “Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Larkin’i Milli Takım’da görmek isteriz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine Efesli yıldızdan yanıt geldi. ABD’li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu arada Erdoğan, A Milli Futbol Takımımız’ın Euro 2020’de İtalya ile oynayacağı açılış maçı için, “Roma’ya gidemeyebilirim ama Bakü’de olacağım” dedi.