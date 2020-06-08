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Spor

Laurent Blanc, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde olduğu iddia edilen Fransız teknik direktör Laurent Blanc için Fransa medyasından flaş haber geldi. Blanc'ın teklifi redettiği, Fenerbahçe'nin istediği proje olmadığını iddia edildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:21
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar arasında Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın da yer aldığı belirtilmişti. Sarı lacivertli takım ile adı geçen sene de anılan Blanc için Fransa'dan iddia geldi.

Le10Sport'un haberine göre Laurent Blanc, Fenerbahçe'den teklif aldı ancak projeyi beğenmediği için teklifi geri çevirdi.

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Son olarak Fransa'da PSG'yi çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktörün kendisine uygun bir proje aradığı ve bu takımın Fenerbahçe olmadığına yer verildi.

Fenerbahçe için Blanc ismi geçen sene de Ersun Yanal ile anlaşılmadan önce gündeme gelmişti. Tecrübeli teknik direktör 4 senedir takım çalıştırmıyor.

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