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Spor

Lazar Markovic, Trabzon'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic'i Trabzon'a getirdi.

IHA14 Şubat 2023 Salı 23:42 - Güncelleme:
Lazar Markovic, Trabzon'a geldi
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Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep Futbol Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Lazar Markovic'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'nden Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sırp futbolcu 21.30 sıralarında hava yolu ile Trabzon'a gelirken, oyuncuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.

Markovic, basın mensuplarının geçmiş olsun iyi misin sorusuna 'Sağ olun, iyiyim" yanıtını verdi. Sırp oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konuklayacağı otele geçti.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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