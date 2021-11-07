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Spor

Lazio, 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, İtalya Serie A'nın 12. haftasında evinde Salernitana'yı 3-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti.

7 Kasım 2021 Pazar 22:30 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:30
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, ligde Salernitana ile karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan mücadeleyi Lazio 3-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Immobile, 36. dakikada Pedro ve 69. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 21'e yükseltti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Lazio, kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Salernitana ise Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.

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