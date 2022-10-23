İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2022 Pazar / 28 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio, Atalanta'nın yenilmezliğine son verdi
Spor

Lazio, Atalanta'nın yenilmezliğine son verdi

Lazio, İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.

23 Ekim 2022 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Lazio, Atalanta'nın yenilmezliğine son verdi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mattia Zacagni ve 52. dakikada Felipe Anderson kaydetti.

Atalanta'da Luis Muriel, 90. dakikada ikinci sarı kartı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde bu sezon ilk kez yenilen Atalanta, 24 puanda kaldı. Son 6 maçının 5'ini kazanan Lazio da 24 puana yükseldi.

Atalanta, gelecek hafta Empoli'ye konuk olacak. Lazio ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.