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Spor

Lazio Başkanı'ndan Greenwood için sitem!

Lazio Başkanı Lotito, Mason Greenwood için teklif yaptıklarını, Napoli ve Juventus'un transferi bozmak istediğini söyledi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Lazio Başkanı'ndan Greenwood için sitem!
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Lazio Başkanı Lotito, Mason Greenwood için yaptıkları teklifi açıkladı.

Lotito, İngiliz oyuncu için yaptıkları teklifi şu şekilde duyurdu: "Manchester United'a Mason Greenwood için bonuslarla birlikte 25 milyon € ve sonraki satıştan %50 pay teklif ettim."

NAPOLİ VE JUVE'YE SİTEM

İtalyan ekibinin başkanı ayrıca, transfer bozmak isteyen kulüplerin olduğunu belirtti.

Napoli ve Juventus'a sitem eden Lotito, "Birkaç kulüp Juventus ve Napoli'nin yaptığı gibi transferi bozmak için yarışa girmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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