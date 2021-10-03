İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio Bologna deplasmanında dağıldı: 3-0
Spor

Lazio Bologna deplasmanında dağıldı: 3-0

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Bologna evinde Lazio'yu konuk etti. 3-0 biten maçta kazanan Bologna oldu.

3 Ekim 2021 Pazar 15:29 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:29
ABONE OL

İtalya Ligi Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Bologna, Lazio'yu konuk etti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Barrow, 17. dakikada Theate ve 68. dakikada Hickey kaydetti.

Lazio'da Acerbi, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Lazio, 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanla 7. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra kazanan Bologna ise 11 puanla 9. sırada yer buldu.

Bologna, milli ara sonrası Udinese deplasmanına gidecek. Lazio ise Inter'i ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.