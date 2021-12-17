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Spor

Lazio, evinde Genoa'yı 3 golle devirdi

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, evinde Genoa'yı 3-1 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

17 Aralık 2021 Cuma 23:10 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 23:10
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Serie A'da Maurizio Sarri'nin takımı Lazio ile Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa karşı karşıya geldi.

Ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmayı Lazio 3-1'lik skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro , 75. dakikada Acerbi ve 81. dakikada Zaccagni kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 86. dakikada Filippo Melegoni'den geldi.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 28'e yükseltti. Genoa ise 10 puanda kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Lazio, Venezia deplasmanına konuk olacak. Genoa ise kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

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