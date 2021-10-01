İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,888
  • EURO
    10,3016
  • ALTIN
    501.596
  • BIST100
    1406.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2 golle geçti
Spor

Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında İtalyan takımı Lazio, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.

1 Ekim 2021 Cuma 00:36 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 00:36
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric Gabarron kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 3 yaptı, Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Lazio, Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı konuk edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.