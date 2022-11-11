Lazio evinde Monza'yı tek golle geçti

Serie A'da Lazio, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Lazio 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine 3 puanı getiren golü 69. dakikada Luka Romero Bezzana attı.
İtalya Serie A'da geçtiğimiz haftada derbi maçta deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup eden Lazio, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkardı. Monza 13 puanda kaldı.
Lazio, Dünya Kupası'ndan önceki son maçında Juventus deplasmanına konuk olacak. Monza ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.