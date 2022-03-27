Lazio, Sergej Milinkovic Savic için 80 milyon euro istiyor

İtalyan ekibi Lazio'da, bu yaz Sergej Milinkovic Savic ile ayrılık gerçekleşebilir.

80 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio, Sırp futbolcuyu satma kararı aldı. Savic için daha önce 120 milyon euro isteyen başkent temsilcisi, bu kez 27 yaşındaki futbolcu için 80 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Haberin detaylarında, Lazio'nun, teknik direktör Sarri'nin oyun sistemine uygun futbolcu transfer etmek ve ekonomik kaynak oluşturmak adına Savic için satış kararı alındığı belirtildi.

4 TAKIM PEŞİNDE

Öte yandan; PSG, Manchester United, Inter ve Juventus'un Sırp futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.

BU SEZON 17 GOLE KATKI

Savic, bu sezon Serie A'da Lazio formasıyla 29 maçta forma giydi. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

27 yaşındaki futbolcunun Lazio ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.