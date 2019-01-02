İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,386
  • 6,1065
  • 221.721
  • 88.865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lazio ve Dortmund, Eljif Elmas için devrede

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük takımlarının transfer hayallerini süslemeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Lazio ve Bundesliga'nın liderlik koltuğunda oturan Borussia Dortmund, Eljif Elmas için transfer yarışına girdi.

BONSERVİS İÇİN EN AZ 15 MİLYON EURO

Özellikle Lazio'nun bu transfer için ısrarcı olduğu ve Sportif Direktör Igli Tare'nin Eljif transferi için yetkiyi aldığı belirtildi. İtalyan basını, iki kulübün de Eljif için Fenerbahçe'ye en az 15 milyon euro teklif edeceğini kaydetti.

Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan Eljif Elmas, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 25 maça çıkarken 1 gol üretti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Suriye operasyonları devam edecek"

'Suriye operasyonları devam edecek'

Dev projede yeni açıklama: Çok kıymetli bir iş

Dev projede yeni açıklama: Çok kıymetli bir iş

Komandolardan karlı dağlarda operasyon

Komandolardan karlı dağlarda operasyon

Savunmada 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

Savunmada 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Masada iki konu var

Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Masada iki konu var

Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Elimizden bir kaza çıkmasın

Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Elimizden bir kaza çıkmasın

Trump'tan yeni iddia: 5,6 milyar doları az buldu

Trump'tan yeni iddia: 5,6 milyar doları az buldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

70 milyonluk bilet o ilçeden satıldı

70 milyonluk bilet o ilçeden satıldı

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA