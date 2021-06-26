Star.com.tr 26 Haziran 2021 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 23:58

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve beklentilerin altında kalan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in İtalyan kulüpten ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Lazio'nun ekstra geniş bir kadrosu olduğu ve bazı satışlar yapmayı planladığı belirtildi. Schira, bonservis geliriyle kulübün kasasını rahatlatmak isteyen Lazio'nun Vedat'ı satmayı da planladığını söyledi.

FENERBAHÇE VEDAT İÇİN DEVREDE



Vedat Muriqi'i Lazio'ya sattıktan sonra gol yollarındaki sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe'nin Vedat'ı yeniden kadrosuna katmak istediği biliniyor. Oyuncu da Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Lazio'nun yeni hocası Maurizio Sarri'nin de Vedat'ı kampta görmek istediği ancak kulübün bonservis için satışı düşündüğü belirtildi.

Vedat Lazio ile 27'si lig olmak üzere toplamda 34 maça çıktı. Beklentilerin altında kalan Vedat ligde 1 İtalya Kupası'nda 1 gollük performans gösterdi.