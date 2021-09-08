Star.com.tr 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:34

İtalya Serie A'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio'da sakatlık krizi yaşanıyor. Lazio'nun ünlü İtalya yıldızı Ciro İmmobile yaşadığı sakatlık nedeniyle Lazio'nun Milan ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. Lazio'da sakatlık nedeniyle gözler Vedat Muriqi'ye çevrilmiş durumda. Vedat'ın Milan karşısında sahaya ilk 11'de başlaması planlanıyor.

VEDAT MURIQI ÇOK FORMDA



Kosova Milli Takımı'nda Vedat Muriqi fırtınası yaşanıyor. Gürcistan deplasmanında attığı golle 3 puanı ülkesine kazandıran Vedat, Yunanistan maçında da 90+2'de attığı golle ülkesine 1 puan kazandırmıştı. İtalyan basınına göre Lazio'da henüz beklentileri karşılayamayan Vedat için Milan deplasmanı kendisini göstermesi için bir fırsat. Attığı iki golle formda olan Vedat'ın Milan deplasmanında Lazio teknik direktörü Sarri'nin hücumdaki silahı olacağı belirtiyor.

VEDAT MURIQI, LAZIO ARZUSU



Vedat Muriqi Kosova formasıyla Yunanistan'a karşı belirleyici bir gol attı ve üç gün önce Gürcistan'a karşı da bir gol kaydetti. Vedat Muriqi gösterdiği performansla Lazio'ya net sinyaller gönderiyor. Milli takımında her zaman iyi işler yapan Kosovalı golcü, son iki maçta iyi bir performans sergiledi.

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gollük performansla oynamıştı. Kosovalı golcü bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11 olarak başladı.

VEDAT'A ALMANYA'DAN TEKLİFLER GELMİŞTİ



İtalyan medyası Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Vedat Muriqi'ye talip olduğunu belirtmişti. Sarri'nin takımda kalmasını istediği Vedat bu sezon Lazio formasıyla kariyerine devam ediyor.