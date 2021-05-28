28 Mayıs 2021 Cuma 20:05 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:05

İtalya Serie A'da 2020/21 sezonunu 68 puanla 6. sırada bitiren Lazio'da hareketli saatler yaşanıyor. 2015-16 sezonunun son dönemlerinde Stefano Pioli'nin yerine gelen ve 6 sezondur takımın başında olan Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılması Başkan Claudio Lotito'yu bir hayli sinirlendirdi.

"KONTRATI HAZIRDI BEN İMZALAMIŞTIM"



Geçtiğimiz günlerde Inzaghi ile yediği akşam yemeğinde 2024'e kadar sözleşme imzalamak üzere anlaştıklarını duyuran Lotito, 'Fikrini değiştirmiş ve ayrılacak. Kontratı hazırdı ben imzalamıştım, sadece o imza atacaktı. Hayal kırıklığına uğradım.' açıklamasını yapmıştı.

6 sezondur Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin Inter'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

İTALYAN BASININDA GÜNDEM OLDU



Tesislerde son bir kez bir araya gelen ikilinin yaşadığı vücut hareketleri ise İtalyan basınında gündem oldu. İkili arasında sert bir diyalog yaşandığı gözlenirken Başkan Claudio Lotito'nun Inzaghi'ye bir hayli tepkili ve öfkeli olduğu gözlerden kaçmadı.

INZAGHİ INTER'E



11 yıl sonra Serie A'da şampiyonluk yaşayan ve teknik direktör Antonio Conte'nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması ve Simone Inzaghi'yi takımın başına getirmesi bekleniyor.

İkili arasında yaşananlar böyle görüntülendi...