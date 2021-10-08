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  • Lazio'da Vedat Muriqi depremi! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Spor

Lazio'da Vedat Muriqi depremi! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Lazio'da Vedat Muriqi bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bulduğu şansları değerlendiremeyen Kosovalı golcü İtalya'da çok sert eleştirilere maruz kalırken ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Ara transfer döneminde Vedat Muriqi'nin en ciddi talibi ise Fenerbahçe.

Star.com.tr8 Ekim 2021 Cuma 14:17 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 14:17
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İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi takımında beklenen performansın gerisinde kaldı. İtalyan medyasında ve Lazio taraftarları arasında sert eleştirilere maruz kalan Vedat Muriqi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Lazio 6. sırada kaldı.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Sarri sezon başında tüm eleştirilere rağmen Vedat Muriqi'yi takımda tutarak ikinci forvet pozisyonuna getirdi ve Felipe Caicedo'yu Genoa'ya kiralık olarak gönderdi. Vedat'ın bu sezon hiç bir katkı sağlayamaması İtalya'da eleştirilirken Caicedo'nun takımda tutulup Kosovalı golcünün ise başta Fenerbahçe olmak üzere kendisiyle ilgilenen kulüplere gönderilmesi gerektiğini belirttiler. Ocak ayı transfer döneminde performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Vedat'ın takımdan ayrılabileceği iddia edilirken eski kulübü Fenerbahçe'ye dönebileceği belirtildi.

VITOR PEREIRA'DAN VEDAT MURIQI'YE ONAY

Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına geçen Vitor Pereira'ya sezon başında Vedat Muriqi'nin yönetim tarafından önerildiği Pereira'nın da transferi istediği kaydedilmişti. Ocak ayında Lazio'nun Vedat'ı takımdan göndermesi durumunda Kosovalı golcü için sarı lacivertliler şimdiden en ciddi aday.

Star.com.tr

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