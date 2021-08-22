Star.com.tr 22 Ağustos 2021 Pazar 18:48 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:48

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi beklentilerin altında kaldığı ilk senesinde ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon Lazio'nun başına geçen Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda ikinci forvet olarak tutacağını söylese de İtalya basınında çıkan haberlerde Lazio yönetiminin Vedat için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

VEDAT MURIQI İÇİN ALMANYA'DAN İKİ TALİP VAR

İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Vedat Muriqi için almanya Bundesliga'dan iki takım talip oldu. Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach Lazio'nun Kosovalı forveti için girişimlerde bulundu.

CAICEDO VEYA VEDAT MURIQI TAKIMDAN AYRILACAK



Lazio'nun satış listesine koyduğu Felipe Caicedo için İtalya basınına göre başta Fenerbahçe olmak üzere Inter ve Atalanta'nın da ilgisi bulunduğu belirtilmişti. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio'dan ayrılacak oyuncunun sarı lacivertli kulüple görüşmeleri devam ediyor.

VEDAT MURIQI 2 FELIPE CAICEDO 10 GOL ATTI

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gollük performansla oynamıştı. Kosovalı golcü bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11 olarak başladı.

Felipe Caicedo ise geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gollük performans gösterdi. Ekvadorlu yıldız 30 maçın 10'unda ilk 11'de başladı.