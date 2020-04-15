Lazio'dan flaş karar! ''Mahkemeye gideriz''

15 Nisan 2020 Çarşamba 22:38 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:38

İtalya Serie A takımlarından Lazio'da, koronavirüs nedeniyle ertelenen ve geri dönüş tarihi belli olmayan ligler için açıklama geldi.

İtalya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen ligler için tartışma sürüyor. Serie A ertelenmeden önce 62 puanla Juventus'un 1 puan gerisinde olan Lazio, ligin devam etmesi için ısrarını sürdürüyor.

Serie A'yı en son 1999/2000 sezonunda kazanan Lazio, uzun zaman sonra tekrar şampiyonluk için en güçlü adaylardan birisi oldu.

"KARAR SAHADA VERİLMELİ"

Lazio Basın sözcüsü Arturo Diaconale, yaptığı açıklamada; "Tek önemi olan şey, koronavirüs kapmış olan oyuncuları sağlıklı olanlardan uzak tutmak olacak. Futbolcular gelişmiş sağlık ekipmanlarına ulaşabilecekler. Böyle olursa, hiçbir sorun olmaz ancak bunun için her şeyi organize etmeniz gerekir. Bu ligi başarılı olamazsak bile bitirmek zorundayız çünkü bunu yapamazsak ne olacağına mahkeme karar verecek. Umarım karar mahkemede değil sahada verilir." dedi.

BRESCIA BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Lazio'nun sahibi Lotito için; "Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum." demişti.