Lazio'ya Immobile'den kötü haber

7 Aralık 2021 Salı 13:18 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:18

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray 'ı konuk edecek Lazio'da Ciro Immobile şoku yaşanıyor. Grup liderliği adına büyük önem taşıyan mücadelede İtalyan golcünün forma giyme ihtimalinin düşük olduğu aktarılmakta.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio, deplasmanda karşılaştığı Sampdoria'yı 3-1 mağlup ederken ilk yarıda 2 gol atan Immobile, sakatlığı nedeniyle ikinci yarı öncesi yerini Vedat Muriç'e bırakmıştı. Diz yan bağlarında bir gerilme olan Immobile'nin tedavisine hemen başlandı ki İtalyan yıldızın Galatasaray karşısında forma giymek istediği belirtilmekte.

Tedavisi sürse de Immobile'nin devam eden ağrıları nedeniyle oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Yine de yıldız oyuncunun kendini denedikten sonra dizinin durumuna göre karar vereceği belirtiliyor.