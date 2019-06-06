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Lazovic’te Beşiktaş avantajlı

Kartal’ın gündeminde yer alan Genoalı orta saha oyuncusuna Udinese de talip oldu. Ancak seneye Avrupa Ligi’ne katılacak olan Beşiktaş, İtalyan kulübüne göre bir adım önde.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN orta sahaya takviye olarak düşündüğü Genoalı Darko Lazovic’in transferi için görüşmeler sürüyor. Kulübü ile sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli olmayan Sırp futbolcuya Udinese’nin de talip olduğu öğrenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar seneye Avrupa Ligi’nde yer alacağı için, 28 yaşındaki oyuncunun tercihinin Kartal olduğu belirtiliyor. Lazovic’e 3 yıllık kontrat ve senelik 1.5 milyon euro öneren Beşiktaş, cevap bekliyor. Öte yandan Kartal için Alman basınında Dinamo Dresdenli Mlapa ile görüşmeler yapıldığı haberleri çıkarken, menajerlerin de Çin ekibi Yifang’da oynayan Marek Hamsik’i önerdikleri ifade edildi. Ancak bu iki isim için de henüz resmi bir girişim olmadı.

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