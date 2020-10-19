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Spor

Leandro Kappel'in derbiye yetişmesi zor

Altay'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Leandro Kappel'in Altınordu karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:45
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TFF 1’inci Lig’de evinde Adana Demirspor’u 1-0 yenerek 3’te 3 yapan Altay’da sakatlık yaşayan sağ kanat Leandro Kappel’in Çarşamba günü oynanacak Altınordu derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Adana Demirspor maçının 86’ncı dakikasında oyundan çıkan Hollandalı futbolcunun arka adalesinden sakatlandığı belirtildi.

Tedavisine başlanan Kappel’in derbide riske edilmemesi bekleniyor. Kappel'in maça yetişmemesi halinde teknik direktör Yücel İldiz'in Brezilyalı kanat oyuncusu Amorim'i ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Ziya Alkurt da forma giyemeyecek.

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