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Spor

Leandro Paredes eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor

Roma forması giyen ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin gelecek planlarında yer almayan Leandro Paredes eski takımına ger, dönmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Leandro Paredes eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor
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Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, eski takımı Boca Juniors'a geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin gelecek planlarında merkez bir rol oynamayan Paredes'in, ülkesine dönme isteği transferin önünü açtı.

Calcio Mercato'ya göre, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Boca formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Paredes, Avrupa'da uzun yıllar Roma, PSG ve Juventus gibi kulüplerde forma giymişti.

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