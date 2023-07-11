Galatasaray'ın transferini çok istediği Leandro Paredes için PSG ile anlaşma sağladığı ve oyuncunun kararının beklendiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, yıldız isimlerin transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Leandro Paredes için PSG ile yaklaşık 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

PAREDES, BEKLENİYOR

Habere göre, transfer için Arjantinli yıldızın son kararını vermesi bekleniyor.

OLUMLU DÖNÜŞ SONRASI İMZA

Başarılı oyuncu transfer için Galatasaray'a olumlu dönüş sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor.