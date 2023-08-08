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Spor

Leandro Paredes transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

8 Ağustos 2023 Salı 19:38 - Güncelleme:
Leandro Paredes transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip
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Paris Saint-Germain'de forma giyen Leandro Paredes'e yeni bir talip çıktı. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Rennes, Roma forması giyen Nemanja Matic'e bir transfer teklifinde bulundu. Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio'nun, Sırp orta saha oyuncusuna ilk 11 sözü verdiği aktarıldı.

AYRILIK TALEBİNİ BİLDİRDİ!

Bu gelişmenin ardından Matic'in Rennes'in teklifine sıcak baktığı ve takımdan ayrılmak istediğini Roma yönetimine ilettiği öne sürüldü.

ALTERNATİF ARAYIŞI BAŞLADI

Roma'nın Matic'ten gelen bu ayrılık talebine hazırlıklı olmadığı ve 35 yaşındaki futbolcu yerine alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı.

PAREDES LİSTEYE EKLENDİ

İtalyan ekibinin, bu doğrultuda orta saha transferi için Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes'i de listesine aldığı iddia edildi. Paredes'in, Roma'nın PSG'den kadrosuna katmak istediği Renato Sanches transferinden bağımsız bir isim olduğu vurgulandı.

KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha oyuncusunun Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

GALATASARAY'LA ADI GEÇİYOR

29 yaşındaki Arjantinli orta saha Paredes'in adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılıyor.

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