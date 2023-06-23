Leandro Paredes'ten Galatasaraylıları üzen açıklama

Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Leandro Paredes, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Tyc Sports'a konuşan Paredes, Riquelme'nin veda maçı için Arjantin'e gideceğini vurgularken, "Bugün Boca'ya dönmek kafamda değil. 28 yaşındayım, gencim ve Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım ve Roman Riquelme ile bunun hakkında konuştum. Bana eğlenmeye devam etmemi söyledi " diye belirtti.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Paris Saint Germian'de bulunuyor.

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan Paredes, bu sezon Juventus formasılya 35 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.