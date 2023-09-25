Leao: Şampiyonlar Ligi daha değerli

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldızı Rafael Leao, bir röportaj verdi.

Portekizli yıldız, röportajında ilk olarak geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Inter'e elendikleri eşleşmeyi değerlendirdi. Leao, "Bazı eksiklerimiz vardı ve yedek kulübesindeki alternatiflerimizin azlığı nedeniyle Inter açıkça daha üstüntü. Hem ilk 11'de hem de yedek kulübesinde çok komple bir takımları vardı. Bence iki maçtaki farkı yaratan bu oldu." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

Milan'la ilgili hedeflerinden bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Kulübün doğru yolda olduğuna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardık. Şimdi kulübün hedefi üzerine koymaya devam etmek olmalı. Milan'ın yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele etmeye geri döneceğinden eminim. Kendi adıma konuşuyorum, ben gencim ve büyük şeyler kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayalidir ve biz bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yakın gelecekte Milan'dan ayrılma ihtimali sorulan yıldız futbolcu, "Asla asla diyemezsiniz ama beni çok iyi anlayan bir kulüpteyim. Sözleşmemi yeniledim, ayrılmayı düşünseydim kontratımı yenilemezdim. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Milan'da harika şeyler yapmaya odaklandım" cevabını verdi.

"10 MİLYON EURO'DAN DAHA DEĞERLİ"

Suudi Arabistan'dan gelebilecek astronomik teklifler için de görüşü sorulan Portekizli futbolcu, "Henüz böyle bir lige gitmeyi düşünmüyorum. Son günlerde paralar daha yüksek sesle konuşuluyor ama benim için Şampiyonlar Ligi, 10 milyon euro maaştan daha değerli" sözlerini sarf etti.

Milan'da bu sezon 6 maça çıkan Leao, 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist yaptı.