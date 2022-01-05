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Spor

LeBron James coştu Lakers, Sacramento'yu devirdi

NBA'de Los Angeles Lakers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla yenerken, Lakers'ta LeBron James 31 sayı ile oynadı ve maçın en skoreri oldu.

IHA5 Ocak 2022 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
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NBA'de normal sezona 5 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3. toplamda da 20. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele ederek maçın en skoreri olurken, takımda Malik Monk 24, Russell Westbrook ile Talen Horton Tucker 19'ar sayı ile katkıda bulundu. Bu sezonki 23. mağlubiyetini alan Sacramento'da De'Aaron Fox'un 30 ve Buddy Hield'ın 26 sayısını yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 129 - San Antonio Spurs: 104

Cleveland Cavaliers: 106 - Memphis Grizzlies: 110

New York Knicks: 104 - Indiana Pacers: 94

New Orleans Pelicans: 110 - Phoenix Suns: 123

Los Angeles Lakers: 122 - Sacramento Kings: 114

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