Spor

LeBron James'in gelecek planının şekillenmesinde Los Angels Lakers'ın tutumu önemli

NBA ekibi Los Angels Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James sözleşme rakamına değil o teklifin nasıl sunulacağına da dikkat edecek.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Yıldız oyuncu LeBron James'in bu yaz Los Angeles Lakers ile geleceğini değerlendirirken yalnızca sözleşme rakamına değil, organizasyonun yaklaşımına da önem vereceği belirtildi.

ESPN'in haberine göre Lakers'ın James'e sunacağı teklifin miktarı kadar, o teklifin nasıl sunulacağı da kritik olacak.

Lakers kadrosunda daha önce oyuncuları bulunan bir menajer şu ifadeleri kullandı:

"Lakers, LeBron'a sadece bir rakam sunamaz. O rakamın arkasında bir neden sunmaları gerekiyor. Eğer maaş indirimi istenecekse bunun mantıklı ve tutarlı bir planı olmalı."

Haberde ayrıca Lakers organizasyonu ile James arasında sezon içinde bazı gerginliklerin yaşandığı öne sürüldü.

James'e yakın bir kaynak, Luka Doncic takasının ardından kulübün yıldız oyuncuyu "kapı dışarı etmeye çalıştığını" düşündüğünü iddia etti.

LeBron'un bazı maçlardan sonra Crypto.com Arena'dan kıyafetlerini bile değiştirmeden ayrıldığı ve organizasyonun kendisini yeterince takdir etmediğini düşündüğü belirtildi.

Öte yandan Lakers yönetiminin sezon boyunca ilginç bir maaş değerlendirmesi yaptığı da aktarıldı. Takım yetkilileri, gözlemcilere LeBron'u "ismi ve kariyeri olmadan" izlettirip piyasa değerini belirlemelerini istedi.

Bu değerlendirmelerde 14.1 milyon dolarlık mid-level exception seviyesinden başlayarak 20 milyon, 25 milyon ve 30 milyon dolarlık rakamların konuşulduğu ifade edildi.

Haberde, NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan ve hâlâ All-Star seviyesinde oynayan James'in "isimsiz bir 2.06'lık yetenek" gibi değerlendirilmesinin yıldız oyuncu tarafından saygısızlık olarak algılanabileceği vurgulandı.

Buna rağmen James cephesinin Lakers'a tamamen kapıyı kapatmadığı belirtildi.

Thunder serisinin dördüncü maçına katılan bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu tamamen Lakers'a bağlı. LeBron, Los Angeles'ı seviyor."

James de konuya ilişkin kısa ve net konuştu:

"Benim tarafımdan bir problem yok."

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

