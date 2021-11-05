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Spor

LeBron James'ten kötü haber

Los Angeles Lakers süper starı LeBron James'in karın bölgesindeki gerilmenin en az bir hafta parkelerden uzak kalmasına neden olacağı bildirildi.

5 Kasım 2021 Cuma 12:29 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 12:29
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in karın bölgesindeki gerilmenin en az bir hafta parkelerden uzak kalmasına neden olacağı bildirildi.

Lakers'ın, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı maçta kenarda oturan 37 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili "acele etmek istemediği" söylendi.

James, sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Ekim ayı sonlarında arka arkaya iki deplasman maçını kaçırmıştı. Lakers, kadroda LeBron olmadan 1-2 ve genel olarak 5-4 serisinde ilerliyor.

LeBron, sezonda forma giydiği altı maçta 24.8 sayı, yedi asist, 5.5 ribaund ve 2.3 top çalma ortalamalarına sahip.

Lakers bu Cumartesi gecesi Portland Trail Blazers'a karşı deplasmanda oynayacak ve ardından beş maçlık bir ev serisine girecek.

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