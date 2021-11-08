LeBron'un dönmesi 1 haftadan uzun sürebilir

8 Kasım 2021 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 13:09

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, "en kötü senaryoda" bir haftadan daha uzun süre kadro dışında kalabileceği iddia edildi.

Lakers'ın eski güç ve kondisyon koçu Tim DiFrancesco, The Athletic'e yaptığı açıklamada LeBron'un karın bölgesindeki gerilmenin iyileşme sürecinin yaklaşık 4-8 hafta sürebileceğini açıkladı.

DiFrancesco, Twitter'da yaptığı yorumda "sakatlığın derecesi hakkında bir bilgisi olmadığını" ve "yanılmayı umduğunu" vurguladı.

The Athletic'den Shams Charania, geçtiğimiz Cuma günü Lakers'ın James'in durumu konusunda temkinli olmaya çalıştığını ve kendisini en az bir haftalığına kadro dışında tutacağını bildirmişti.

Lakers, Batı Konferansı'nda 5-5'lik bir dereceye sahip.