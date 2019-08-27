31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8555
  • 6,5052
  • 285.637
  • 96788.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lecce, Burak Yılmaz için Beşiktaş'la bugün son kez görüşecek

Uzun bir süredir Burak Yılmaz'ın peşinden koşan Lecce, bugün son kez toplantı yapacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 2 aydır Burak Yılmaz’ın peşinden koşan ve üç kez Beşiktaş’la masaya oturan Lecce yönetimi bugün son kez siyah beyazlı yöneticilerle toplantı yapacak.

BEŞİKTAŞ BURAK'I GÖNDERİRSE YERİNE GOLCÜ BULAMAZ!

Dün akşam İnter deplasmanından (4-0) çıkamayan Lecce’de ileri uçta büyük problemlerin olduğu gözükürken, İtalyanların Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi. Daha önce menajer Özkan Doğan aracılığıyla Fikret Orman’la görüşen, fakat başkanın yıldız golcüyü bırakmaması üzerine İstanbul’dan eli boş dönen Sportif Direktör Meluso’nun transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala yeniden atağa geçeceği bildirilirken, yönetimin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da forvet sıkıntısının yaşandığını göz önüne alarak Burak’ın gidişini veto edeceği anlaşıldı.

Transfer döneminde sadece Lapadula’yı renklerine bağlayan Lecce, uzun bir süredir Burak Yılmaz’ı bekliyordu.

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi

Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü
 

POPÜLER HABERLER

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA