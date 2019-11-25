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Lecce, Burak Yılmaz için yeniden düğmeye bastı

Burak Yılmaz'dan vazgeçmeyen İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ocak ayında yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Hem milli takımda hem de Süper Lig’de oynadığı futbolla parmak ısırtan tecrübeli golcü Konyaspor karşısında yine klasını konuştururken, milli futbolcunun bazı sakatlık problemleri yaşamasına rağmen 7 maçta 3 gol 1 asistlik performansı İtalyanlara derin bir iç çektirdi. Serie A’da 10 puanla 17.sırada bulunan Lecce’de Lapadula haricinde Babacar, La Mantia ve Farias’ın sadece 1’er gol atması Sportif Direktör Meluso’ya Burak Yılmaz pişmanlığı yaşatırken, Serie A ekibinin Ocak ayında bir kez daha girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
 
Fabio Liverani’nin vazgeçmediği Burak Yılmaz’ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün Beşiktaş yönetimi tarafından söyleneceği ifade edildi.
 

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