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Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Yaklaşık 1 aydır Burak Yılmaz transferiyle iç içe olan ve yıldız golcü için Ağustos’un 2’sine kadar müddet tanıyan Lecce son bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis, Burak’a ise 2,5 milyon euro’dan 3 yıllığına 7,5 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Serie A kulübü, yeniden Fikret Orman’la bir araya gelmeyi düşünürken, yıldız forvetin izin çıkması halinde İtalya’da oynayacağı belirtildi.
 
BEŞİKTAŞ BURAK'A HEM 17'Yİ HEM DE KAPTANLIĞI VERDİ
 
Fabio Liverani ve taraftarların şiddetle istediği Burak Yılmaz için Zaza, Babacar gibi tecrübeli isimleri bekleten Meluso’nun 25’inde oynanacak olan İnter maçına kadar kadro mühendisliğini tamamlamak istediği ifade edilirken, Beşiktaş’ın Burak’a hem 17 numaralı formayı, hem de kaptanlığı vermesi Lecce’nin işini bir hayli zorlaştırdığı bildirildi.
 

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