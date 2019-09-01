Burak Yılmaz olmayınca rotayı Diagne’ye çevirdiler

Lecce, Burak Yılmaz'ı alamayınca rotayı Diagne’ye çevirdi
İtalyan basınında Tuttomercato’nun haberine göre; Lecce yönetimi Diagne için devreye girdi.
Transfer döneminde uzun süre Burak Yılmaz’ı isteyen fakat sonuç alamayan Lecce, son olarak rotayı Diagne’ye çevirdi. Lecce’nin Diagne’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Görüşmeler kısa süre içinde netleşecek. (Akşam)
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