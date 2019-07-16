Lecce, Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyor

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Fabio Liverani ile Serie A kadrosu oluşturmaya çalışan Lecce’de Burak Yılmaz sevdası bitmiyor. Forvet hattına Lapadula takviyesi yapmasına rağmen tecrübeli golcünün yanına iyi bir partner arayan sarı kırmızılı kulübün listesinde 2 futbolcunun olduğu ortaya çıkarken, bu isimlerden birisinin Burak Yılmaz olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Lecce’de ilk hedef Burak Yılmaz gibi görünürken, listedeki diğer futbolcunun Simone Zaza olduğu belirtildi. 33 yaşındaki klas futbolcu için Beşiktaş’a 1,5 milyon Euro teklif eden ve önümüzdeki günlerde yeniden İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanan İtalyan yöneticilerin Başkan Fikret Orman’la masaya oturacağı öğrenilirken, Lecce’nin Burak transferini bitirir bitirmez santrafor arayışlarını sonlandıracağı ifade edildi.