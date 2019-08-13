Yaklaşık 1 aydır Burak Yılmaz için girişimlerini sürdürmesine rağmen transferde henüz somut adım atamayan Lecce, yıldız golcüden yanıt beklerken Sportif Direktör Meluso’nun Burak’ın alternatiflerini bulduğu ve yıldız futbolcularla tek tek temasa geçtiği belirtildi.

LECCE MOTİNG'İ BULDU

Önce Sassuolo’da oynayan Babacar’la ilgilenen Lecce, daha sonra Kostas Mitroglou’nu gündemine alırken, Meluso’nun şimdi de Choupo Moting’e gittiği öğrenildi. Uzun süredir Burak Yılmaz’ın vereceği kararı bekleyen ve büyük bir zaman kaybeden Serie A ekibinin Fransız oyuncu Moting’le anlaşma noktasına geldiği ifade edilirken, genç teknik direktör Fabio Liverani’nin de bu transfere onay verdiği anlaşıldı.

Ağustos’un 25’inde ilk haftası oynanacak olan Serie A’da İnter deplasmanına gidecek olan Lecce daha önce Lapadula’nın işini bitirmiş, 29 yaşındaki İtalyan’a partner arayan sarı kırmızılı yönetimin Monting’le forvet sorununu noktalayacağı öğrenildi.