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  • Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi
Spor

Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi

Serie A maçında rakip takım futbolcusuna kafa atan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.

IHA11 Mart 2024 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi
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İtalya Serie A takımı Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine sona verdi.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D'Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry'e fiziksel saldıra bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, D'Aversa'ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.

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