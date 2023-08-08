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Spor

Lech Poznan - Spartak Trnava maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lech Poznan ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

IHA8 Ağustos 2023 Salı 13:02 - Güncelleme:
Lech Poznan - Spartak Trnava maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak Lech Poznan - Spartak Trnava maçını yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk müsabakasını yönetecek. Polonya'nın Poznan şehri Poznan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak" ifadelerine yer verildi.

  • Lech Poznan
  • Spartak Trnava
  • Atilla Karaoğlan

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