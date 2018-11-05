Leed United'ın Wigan maçında yediği kontra atakta 7 kişiyle geri dönmesi gündem oldu
Dünyaca ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa gittiği takıma damgasını vuruyor.
Arjantinli teknik adamın çalıştırdığı Championship ekibi Leeds United, Wigan Athletic'i deplasmanda 2-1 yenerken, maçtaki bir pozisyon çok konuşuldu.
Leeds takım halinde hücumdayken kaptırılan topta, Wigan kontraya çıktı. Ancak Wigan oyuncusu, rakip savunmacı ile 1'e 1 kalmışken tam 7 Leedsli oyuncu geriye dönerek rakip forveti tabiri caizse bitirdi.
Tam 7 oyuncunun 'kolektif yardımlaşma' örneği vererek deparla geri dönmesi ve savunmaya yardımı sosyal medyada çok konuşuldu.
İngiltere'nin köklü takımlarından Leeds United, Championship'te averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
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