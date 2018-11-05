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Leed United'ın Wigan maçında yediği kontra atakta 7 kişiyle geri dönmesi gündem oldu

Dünyaca ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa gittiği takıma damgasını vuruyor.

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Arjantinli teknik adamın çalıştırdığı Championship ekibi Leeds United, Wigan Athletic'i deplasmanda 2-1 yenerken, maçtaki bir pozisyon çok konuşuldu.

Leeds takım halinde hücumdayken kaptırılan topta, Wigan kontraya çıktı. Ancak Wigan oyuncusu, rakip savunmacı ile 1'e 1 kalmışken tam 7 Leedsli oyuncu geriye dönerek rakip forveti tabiri caizse bitirdi. 

Tam 7 oyuncunun 'kolektif yardımlaşma' örneği vererek deparla geri dönmesi ve savunmaya yardımı sosyal medyada çok konuşuldu.

İngiltere'nin köklü takımlarından Leeds United, Championship'te averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

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