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Leeds taraftarı Ekuban'ın dönmesini istiyor

Trabzonspor’un sezon başında Leeds United’dan kiraladığı Caleb Ekuban’a sürpriz bir çağrı geldi.

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Bordo-mavili takımda kiralık forma giyen yıldız forvetin attığı goller sonrası değere bindiği ve İngiliz kulübü tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

Öte yandan Leeds United taraftarları da Ekuban’ı geri istiyor. Trabzonspor’da attığı gollerle Leeds tribünlerinin dikkatini çeken yıldız forvete sosyal medya üzerinden geri dön çağrıları yapılıyor.

Caleb Ekuban’ın gollerini sosyal medyadan paylaşan Leeds taraftarları, ‘Ekuban’ı eve geri getirin’ ve ‘Ekuban için mutluyuz’ mesajlarıyla Ganalı futbolcuyu yeniden takımlarında görmek istediklerini belirttiler.

Bunun yanında, Leeds United’da menajeri Marcelo Bielsa’nın Ekuban’ı sezon başı istememesinin yanlış karar olduğu ve Trabzonspor’un bonservisini alabilmek için harekete geçeceği bildirildi.

200 bin euroya kiralandı

Trabzonspor, Ekuban'ın İngiliz ekibinden satın alma opsiyonuyla 200 bin euroya kiralamıştı. Bordo mavililer futbolcunun satın alma opsiyonu kullandığı takdirde 1 milyon euro ödemek zorunda.

Bu sezon 345 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcu, bonservisi satın alındığı takdirde yıllık 750 bin euro kazanacak. Trabzonspor, Promoesport Italia Srl'ye de 225 bin euro menajerlik bedeli verilecek.

(Milliyet)

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