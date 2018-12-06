Leeds United Lens'i istiyor iddiası
İNGİLİZ devi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens'in peşinde.
İNGİLİZ Leeds United’ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Lens konusunda, ocakta Beşiktaş’a teklif yapacağı iddia edildi. İngiliz medyası, Leeds United Teknik Direktörü Bielsa’nın, 31 yaşındaki oyuncuyu çok istediğini iddia etti.
(Aksam)
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