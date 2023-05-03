İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4726
  • EURO
    21,5368
  • ALTIN
    1262.32
  • BIST100
    4428.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Leeds United'de Sam Allardyce dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da Javi Gracia'nin teknik direktörlük görevine son verildi, yerine ise Sam Allardyce getirildi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
Leeds United'de Sam Allardyce dönemi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da Javi Gracia'nin teknik direktörlük görevine son verildi, yerine ise Sam Allardyce getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 hafta önce göreve getirilen İspanyol Gracia ile teknik ekibinde yer alan Zigor Aranalde, Mikel Antia ve Juan Solla'nın görevlerine alınan kötü sonuçlar nedeniyle son verildiği belirtildi.

Gracia'nın yerine, 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Sam Allardyce takımı çalıştıracak. 30 puanla 17. sırada kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'da deneyimli teknik adam, sezonun kalan lig 4 maçına takımın başında çıkacak.

İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde ise Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.