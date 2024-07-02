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Spor

Lefter Küçükandonyadis anısına hatıra para basıldı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis anısına, darphanede hatıra para basıldı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:23 - Güncelleme:
Lefter Küçükandonyadis anısına hatıra para basıldı
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis anısına, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra para basıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lefter anısına basılan hatıra paranın tanıtımı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğünde yapıldı. Tanıtıma, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Fenerbahçe Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Selman Arınç, Fenerbahçe Basketbol Müzesi Sorumlusu Haluk Hergün, Lefter Küçükandonyadis'in damadı Mehmet Balkan ile Heykeltıraş Tekin Gülbasar katıldı.

Para Kurulu'nda geçen yıl alınan kararın ardından "Türk Spor İnsanları Hatıra Parası" serisinde Lefter'e yer verilirken, ilk kez bir futbolcunun hatıra parası basıldı.

"LEFTER SADECE FENERBAHÇELİLERİN DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'NİN GURURU"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, tarihe not düşmek ve gençlerin Lefter'i tanıması adına Para Kurulu'nda karar alındığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Lefter sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm Türkiye'nin gururu. İtalya ve Fransa'da futbol oynamış bizim efsanelerimizden ve milli mirasımız. Bu yıl 'Türk Spor İnsanları Hatıra Parası' serimizde Lefter paramızı bastık. Başta Fenerbahçe camiasına, Türk spor camiasına, ülkemize taraflı tarafsız hayırlı olsun. Çünkü Lefter Küçükandonyadis bu ülkenin milli gururudur. Güzel bir para olduğunu düşünüyorum, 3 bin adet bastık ve satışa çıktı."

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