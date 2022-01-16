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Spor

Lefter Küçükandonyadis unutulmadı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, 'Ordinaryüs' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

DHA16 Ocak 2022 Pazar 12:12 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 12:12
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Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra sevenleri katılırken, merhumun ruhuna dualar okundu.

1947-51 ve 1953-64 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Lefter Küçükandonyadis, bu dönemde 1 Milli Küme (1950) ve 3 kez de (bugünkü adıyla) Süper Lig (1959, 1960-61, 1963-64) olmak üzere 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Lefter, ulusal şampiyonlukların yanında 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadrolarda da yer almıştı.

43 yaşına kadar futbol oynayıp kariyerinde 832 gol atan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

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