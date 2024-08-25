Leganes evinde kazandı!

La Liga ikinci hafta maçında Leganes ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Leganes 2-1 kazandı.

Leganes'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Juan Diaz ve 85. dakikada Enric Franquesa kaydetti. Las Palmas'ın tek golü 90+3'te Sandro Ramirez ile geldi.

Leganes'te Daniel Raba, 54. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Leganes, ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Las Palmas ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Leganes, Real Valladolid deplasmanına gidecek. Las Palmas, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.