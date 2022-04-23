İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City evinde Aston Villa ile yenişemedi
Spor

Leicester City evinde Aston Villa ile yenişemedi

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig'in 34. haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

King Power Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken ev sahibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan Leicester City, puanını 42'ye yükseltirken bundan önceki son 4 maçından mağlup ayrılan Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa, puan hasretini sonlandırarak 37 puana yükseldi.

Ligin diğer haftasında Leicester City, deplasmanda Tottenham Hotspur ile karşılaşırken Aston Villa kendi evinde Norwich City'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.