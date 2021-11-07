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Spor

Leicester City, Leeds United'a takıldı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 19:16 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 07:36
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İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Leicester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Leeds United'ın 26. dakikada Raphinha ile bulduğu gole Leicester City, 28. dakikada Harvey Barsen ile cevap verdi.

Bu sonuçla, Leicester City, 15 puanla 12. sırada yer alırken Leeds United, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de aynı saatte başlayan diğer iki maçta ise, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

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