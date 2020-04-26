Leicester City Lille'in yıldızı için 60 milyon euroyu gözden çıkardı

26 Nisan 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:50

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dünya kulübü, transfer stratejilerini değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak İngiliz basınının haberine göre; Leicester City'nin, koronavirüs salgınını göz ardı ederek Osimhen için kesenin ağzını açacağı belirtildi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın, 21 yaşındaki yıldız ismi takımın as forveti Jamie Vardy'nin yerine düşündüğü aktarıldı.

Öte yandan Osimhen'in Manchester United, Chelsea ve Everton gibi kulüplerin radarında olduğu da haberde yer aldı.

Fransız ekibinin, golcü oyuncu için 60 milyon sterlinlik bir teklif beklediği de öne sürüldü.

Lille ile bu sezon 38 resmi maçta görev yapan Nijeryalı futbolcu, 18 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.