İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City, Southampton'a boyun eğdi
Spor

Leicester City, Southampton'a boyun eğdi

İngiltere Premier Lig'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

11.01.2020  20:48 - Güncelleme: 11.01.2020  20:48

Ligin 22. haftasında King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Southampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikada Danny Ings kaydetti. Leicester City'nin tek golünü, 14. dakikada Dennis Praet attı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 45 puanda kalan Leicester City, iki maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 13 puan gerisinde yer aldı. Southampton ise puanını 28'e çıkardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren takımlardan Chelsea, ağırladığı Burnley'yi penaltıdan Jorginho, Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

Manchester United ise Marcus Rashford (2),  Anthony Martial ve Mason Greenwood'un fileleri havalandırdığı maçta konuk ettiği Norwich City'yi 4-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından Chelsea 39, Manchester United ise 34 puana yükseldi.

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme
Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.